Взрыв авто в Днепре: погиб пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева

В среду, 15 сентября, погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Вероятно, женщина умерла в результате взрыва в Днепре.
О смерти Гречищевой сообщили на официальной странице региональной ГСЧС в Facebook.
Дарья также была волонтером Красного Креста. Коллеги вспоминают ее, как одну из лучших сотрудниц ГСЧС, которая создала самый мощный региональный отдел коммуникации в стране.
— Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления, — написали в пресс-службе ГСЧС.
Также в спасательной службе отметили, что она активно вступала и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти.
Причины гибели пресс-секретаря ГСЧС официально не называют. Однако это событие связывают с утренним взрывом, что всколыхнул город.
Сегодня около 9.00 в Днепре взорвалось авто, в результате чего погибли два человека, которые были в салоне авто — женщина и мужчина.
Взрыв произошел на проспекте Богдана Хмельницкого в автомобиле Nissan Primera.
По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по статье о террористическом акте.