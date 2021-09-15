Взрыв авто в Днепре: погиб пресс-секретарь ГСЧС Дарья Гречищева

В среду, 15 сентября, погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Вероятно, женщина умерла в результате взрыва в Днепре.

О смерти Гречищевой сообщили на официальной странице региональной ГСЧС в Facebook.

Дарья также была волонтером Красного Креста. Коллеги вспоминают ее, как одну из лучших сотрудниц ГСЧС, которая создала самый мощный региональный отдел коммуникации в стране.

— Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления, — написали в пресс-службе ГСЧС.

Также в спасательной службе отметили, что она активно вступала и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти.

Причины гибели пресс-секретаря ГСЧС официально не называют. Однако это событие связывают с утренним взрывом, что всколыхнул город.

Сегодня около 9.00 в Днепре взорвалось авто, в результате чего погибли два человека, которые были в салоне авто — женщина и мужчина.

Взрыв произошел на проспекте Богдана Хмельницкого в автомобиле Nissan Primera.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по статье о террористическом акте.