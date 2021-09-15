Взрыв в Днепре — видео и фото взрыва авто

В Днепре 15 сентября около 9.00 на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Nissan Primera. В сети появились первые видео и фото с места взрыва в Днепре.

В результате инцидента погибли два человека — женщина и мужчина. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. О причинах взрыва не сообщается.

Взрыв автомобиля в Днепре — первые фото и видео с места происшествия / 3 фотографии

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по статье Уголовного кодекса Украины о террористическом акте.