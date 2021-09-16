Насиловал и шантажировал несовершеннолетних: житель Одессы предстанет перед судом

Житель Одессы предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних девушек и изготовлении порнографии с их участием.
Следователи выяснили, что в период с 2016 по 2021 год обвиняемый от имени собственного сына общался со своими жертвами в социальных сетях.
Мужчина вел с ними беседы откровенного характера, а также показывал им порнографию. Когда девушки начинали доверять злоумышленнику, они присылали ему в ответ интимные фотографии.
Получая компрометирующие изображения, обвиняемый звонил несовершеннолетним под видом полицейского. Он угрожал девушкам рассказать обо всем их родителям и учителям, если они не встретятся с ним, чтобы найти решение сложившейся ситуации.
Потерпевшие под давлением приходили к нему на встречу в малолюдные места, где подвергались изнасилованию.
Иногда он снимал этот процесс на камеру, чтобы и дальше принуждать девушек к интимной связи.
Правоохранителям удалось установить личности десяти потерпевших, шесть из которых были неоднократно изнасилованы. Всего злоумышленник совершил 26 подобных актов.
Приморская окружная прокуратура Одессы направила в суд обвинительный акт по частям 1, 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), частям 3, 4, 6 ст. 152 (Изнасилование), ч. 4 ст. 301 (Предоставление доступа к детской порнографии) УК Украины.