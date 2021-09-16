Могут иметь катастрофические эффекты: в ООН обозначили позиции по технологиям ИИ

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала наложить мораторий в мире на использование технологий искусственного интеллекта (ИИ), в тех случаях, когда это нарушает права человека.

— Технологии ИИ могут быть силами добра, а могут иметь негативные, даже катастрофические эффекты, если использовать их без надлежащего внимания к тому, как они влияют на права человека, — заявила Бачелет.

По ее словам, в число приложений на основе ИИ, которые должны быть запрещены, входят системы, которые применяются некоторыми государствами для отслеживания действий людей. Также речь идет об инструментах, которые классифицируют людей по группам, например, по национальности или гендеру.

Бачелет не призывала к полному запрету технологий распознавания лиц, но отметила, что власти должны воздержаться от сканирования лиц в реальном времени до тех пор, пока не будет доказано, что система работает исправно, не дискриминирует людей и соответствует определенным стандартам защиты информации.

В ООН не считают нужным запрещать все технологии ИИ, но отмечают, что они должны использоваться аккуратно и не должны нарушать права человека.

Ранее эксперты ООН по правам человека призывали все страны ввести глобальный мораторий на продажу и транспортировку технологий слежения, пока государства не введут строгие правила, гарантирующие использование этих технологий в соответствии с международным стандартом прав человека. Среди технологий такой направленности есть и технологии ИИ.