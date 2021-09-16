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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Принес домой снаряд времен Второй мировой: на Черкасчине погиб подросток

Принес домой снаряд времен Второй мировой: на Черкасчине погиб подросток

В Черкасской области 14-летний парень погиб в результате взрыва снаряда. Несовершеннолетний житель села Крупское нашел взрывное устройство времен Второй мировой войны и принес его домой.

Когда дома никого не было, подросток решил разобрать взрывной предмет. Он ударил по нему молотком, предварительно поместив в металлическую трубу.

Снаряд взорвался — парень получил травмы живота, туловища и руки, а также политравму, несовместимую с жизнью.

Смерть подростка в селе Крупское: парень подорвался на снаряде времен Второй мировой
Смерть подростка в селе Крупское: парень подорвался на снаряде времен Второй мировой
Смерть подростка в селе Крупское: парень подорвался на снаряде времен Второй мировой
Смерть подростка в селе Крупское: парень подорвался на снаряде времен Второй мировой
Принес домой снаряд времен Второй мировой: на Черкасчине погиб подросток / 2 фотографии

Звук взрыва услышали соседи, которые вызвали спасателей, медиков и полицию. Осколки от снаряда изъяли, а смывы опечатали в качестве доказательств.

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК) и по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Сейчас все обстоятельства смерти подростка в селе Крупское Черкасской области выясняются. Расследование по делу продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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