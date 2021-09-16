Полиция Полтавщины выясняет обстоятельства и причину смерти 10-летней девочки, которая умерла в реанимации Полтавы 15 сентября.

К правоохранителям обратились работники больницы и сообщили, что ребенку стало плохо на уроке физкультуры и она потеряла сознание.

Учитель и медработник школы сразу начали реанимировать девочку и вызвали скорую помощь, ребенка доставили в больницу, но спасти ей жизнь медикам не удалось.

Предварительно известно, что погибшая девочка была ученицей лицея №33 Полтавского городского совета.

— Скорая, которая приехала на вызов, доставила ребенка в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось. Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются, — говорится в сообщении полиции.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 115 Криминального кодекса об умышленном убийстве.

Следственные действия продолжаются, данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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