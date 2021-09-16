Утечка 53 млн записей об украинцах: что выяснила полиция

Полиция расследует масштабную утечку около 53 миллионов записей о данных украинцев.

Об этом сообщил глава отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Сергей Липка в комментарии одному из СМИ.

— На этапе расследования мы будем устанавливать наличие на ресурсе конфиденциальной информации, а также подключим компетентные органы, которые смогут провести экспертизу, – сообщил Липка.

По его словам, информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

По словам чиновника, правоохранительным органам удалось выяснить, что сайт, который уже больше года не активен, обслуживался хостинг-провайдером, который находится в другой стране.

После того, как полиция выяснит, где именно находится реальный провайдер, будут приняты меры и установлены лица, которые могут быть причастны к инциденту.

Напомним, 13 сентября стало известно о том, что в сети выявлена база данных, которая может содержать десятки миллионов записей о персональных данных граждан Украины.

Как выяснилось, она в течение многих лет размещалась на портале Nomer.Org.

В ходе расследования стало известно, что утечка оказалась устаревшей базой физических лиц.

Источник: MediaSapiens