Офис Генпрокурора направил в Шевченковский райсуд Черновцов обвинительный акт о неуплате в бюджет членами преступной группы 250 млн грн.

11 человек подозревают в совершении сразу четырех преступлений – уклонении от уплаты налогов, использовании поддельных документов, служебном подлоге и подаче для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Фигуранты дела, среди которых были физические и юридические лица, покупали у людей грецкие орехи за неучтенную наличность, а в поддельных документах фиксировали факт покупки у фиктивных предприятий.

Ряд подконтрольных специально созданных фирм использовали и для экспорта товара в страны Европейского Союза и Ближнего Востока.

Реальные объемы доходов фигуранты дела скрывали и не отражали в бухгалтерском и налоговом учете.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, преступная деятельность продолжалась под прикрытием сотрудников Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области.

250 млн грн на орехах: в Черновцах будут судить 11 человек за неуплату налогов / 4 фотографии

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления ГБР по оперативному сопровождению СБУ.