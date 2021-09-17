Офис Генпрокурора направил в Шевченковский райсуд Черновцов обвинительный акт о неуплате в бюджет членами преступной группы 250 млн грн.
11 человек подозревают в совершении сразу четырех преступлений – уклонении от уплаты налогов, использовании поддельных документов, служебном подлоге и подаче для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.
Фигуранты дела, среди которых были физические и юридические лица, покупали у людей грецкие орехи за неучтенную наличность, а в поддельных документах фиксировали факт покупки у фиктивных предприятий.
Ряд подконтрольных специально созданных фирм использовали и для экспорта товара в страны Европейского Союза и Ближнего Востока.
Реальные объемы доходов фигуранты дела скрывали и не отражали в бухгалтерском и налоговом учете.
Как сообщают в Офисе генпрокурора, преступная деятельность продолжалась под прикрытием сотрудников Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления ГБР по оперативному сопровождению СБУ.