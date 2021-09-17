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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Горело поле: из-за дыма на трассе Днепр-Запорожье столкнулись пять авто

Горело поле: из-за дыма на трассе Днепр-Запорожье столкнулись пять авто

Масштабная авария произошла в Днепропетровской области на трассе Днепр-Запорожье. В результате ДТП у въезда в Запорожскую область пострадало шесть транспортных средств. К счастью, никто из людей не пострадал.

Повредились четыре легковых автомобиля, мотоцикл и грузовик. Недалеко от места аварии горело поле, из-за дыма на дороге образовалась плохая видимость.

Автомобили не видели грузовик, который стоял обочине и начали в него врезаться.

На место аварии на Днепропетровщине прибыли правоохранители и сотрудники ГСЧС.

Фото и видео ДТП на трассе Днепр-Запорожье

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Фото: Depositphotos

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