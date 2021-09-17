В Одессе сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату сначала в школе №86, а затем в продуктовом ларьке, который находится неподалеку от учебного заведения.

Инцидент произошел в пятницу, 17 сентября, на улице Академика Королева, 96, сообщила пресс-служба местного ГУНП.

— Мужчину что-то не устраивало в жизни. Сейчас с ним общаются следователи, — прокомментировали в патрульной полиции.

При этом в школе в этот день проходил открытый урок, на который пришел полковник Вооруженных сил Украины в отставке Юрий Густенко, который в итоге и вызвал правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия взрывотехники изъяли гранату и после осмотра боеприпаса выяснили, что он оказался учебным. Какой мотив преступления – не сообщается.

В свою очередь директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич добавила, что злоумышленник сначала пришел на школьный стадион, где как раз проходил олимпийский урок.

Угрожал подорвать школу: в Одессе задержали мужчину с муляжом гранаты / 3 фотографии

Чиновница также добавила, что задержанный не имеет отношения к учебному заведению: ни он, ни его дети там не обучаются. Более того, он никогда не вступал в конфликтные ситуации с педагогами.