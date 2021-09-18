В городе Борисполь Киевской области 32-летний мужчина до смерти избил родного отца. Соседи рассказывают, что подозреваемый и ранее применял силу к погибшему. Однажды мужчину даже забирали в больницу.

Соседка Галина поделилась, что сосед разбудил ее под утро — стучал в дверь и просил вызвать скорую. Напуганная женщина подумала, что 50-летнему отцу Валентина плохо и побежала в их квартиру.

— Он лежит на полу — Витька, Валик плачет … Подняли ему футболку, а там все синее в него, ну вот так вот прям, ну наверное ногами бил. Вот так прям синяки …

32-летний Валентин пытался спасти отца и делал ему массаж сердца. На место прибыли медики, но от полученных травм пострадавший скончался. Врачи вызвали полицейских.

Правоохранителям Валентин заявил, что не причастен к смерти родственника. Мол, он пришел домой, а отец уже лежал на полу. Но девушка подозреваемого его алиби опровергла.

— Когда сын понял, что произошло, он испугался и придумал себе алиби. Установили свидетелей, которые видели, как накануне вечером сын избил своего отца, то есть алиби было опровергнуто, — рассказала Елена Кравчук — сотрудница Бориспольского районного управления полиции.

Жители Борисполя говорят — часто наблюдали у Валентина приступы агрессии. Однажды он так избил отца, что в тот забирали в больницу зашивать лицо. А однажды мужчина выбросил из окна свою собаку.

В неадекватности сына соседи и знакомые семьи обвиняют именно отца. Трезвым Виктора (так звали погибшего) видели редко. Вспоминают, что из квартиры всегда было слышно душераздирающие вопли, а самого хозяина называют настоящим тираном. Он бил и сына, и покойную жену.

Следствие по делу продолжается, вскоре специалисты назовут точное время и причину гибели 50-ричого Виктора. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

В случае доказательства причастности 32-летнего Валентина в смерти отца ему грозит до 10 лет лишения свободы.