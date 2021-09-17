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Дмитро Кудрявцев |

Туристка, которая сорвалась со скалы в Испании, умерла в больнице

Замок Бенидорм

26-летняя украинка, которая сорвалась со скалы в Испании, когда пыталась сделать селфи, умерла в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

— Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей, — заявили в МИД.

В ведомстве подтвердили, что девушка упала в море с 30-метровой высоты в испанском городе Бенидорм.

Напомним, девушка упала в море 14 сентября, однако тогда ее смогли вытащить из воды спасатели, которые дежурили на пляже.

После этого пострадавшей провели реанимационные мероприятия, а затем потерпевшую доставили в порт Бенидорма.

Оттуда женщину отправили в главную больницу Аликанте, где она и скончалась от полученных травм.

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Фото: Depositphotos

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