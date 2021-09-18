В Киеве задержали мужчину, который заставил раздеться 8-летнюю девочку в Деснянском районе. Он перегородил выход из кабинки в школьном туалете и приказал ей обнажить свое тело.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Напуганная девочка выполнила требования мужчины, а злоумышленник скрылся.

Вскоре его удалось установить и задержать.

— Им оказался 49-летний житель столицы. Ранее он уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Последний раз на основании приговора Голосеевского районного суда Киева от декабря 2019 года был приговорен к 12 годам лишения свободы и в октябре 2021 года освобожден на основании так называемого закона Савченко, — сообщили в ведомстве.

Ему сообщили о подозрении 17 сентября по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего). Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенных на этой неделе в двух других школах столицы.

Напомним, ранее в Николаевской области 38-летний отец троих детей изнасиловал 12-летнюю подругу своей дочери.

Мужчина заманил девочку в автомобиль, обещав покатать, а взамен повез за пределы села. Затем он угостил несовершеннолетнего мороженым, напитков алкоголем, и начал приставать.