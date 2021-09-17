Снимали видео для соцсетей: на Днепропетровщине подросток вдохнул газ и умер

В шоке здесь почти весь городок от загадочной гибели 15-летнего Николая на окраине Першотравенска. Посадка и огороды напротив жилых домов. Именно сюда потрясенные девушка и друг старшеклассника вызвали скорую.

Подросток лежал на чужом огороде без сознания. Здесь его и увидели медики. Напуганные друзья объяснили, что в этой безлюдной местности снимали видео для соцсетей, но вдруг что-то пошло не так и Николай буквально упал замертво.

Оживить парня медикам, к сожалению, не удалось. На земле рядом с телом нашли баллончик с газом для зажигалок. Дети рассказали, что перед внезапной смертью Николай открыл его и изо всех сил вдохнул смесь. Все — ради эффектного видео.

Чуть больше недели он успел проучиться в горном лицее — на сварщика. С кем именно снимал смертельный ролик в тот трагический вечер, преподаватели не знают. Потому что подростки не из местных.

В полиции заявили, что парень пытался таким образом продемонстрировать свои способности. Сейчас полицейские направили это вещество на экспертизу, чтобы понимать, что это именно за вещество

Что это? Очередной бессмысленный челлендж или разовая акция? Сейчас выясняет следствие. Окончательная причина смерти станет известна после результатов вскрытия. Пока же трагическую гибель парня квалифицировали как несчастный случай.