На Волыни конь застрял копытом на пути железнодорожного переезда — смогли ли спасти животное

В городе Рожище Волынской области чрезвычайникам удалось спасти лошадь, которая застряла копытом в проеме между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда.

Животное оказалось в сложной ситуации и не могло освободиться самостоятельно. Спасение осложнило то, что приближался электропоезд сообщением Ковель-Луцк.

На время проведения аварийно-спасательных работ электротранспорт пришлось остановить. Также спасателям пришлось привлечь технику, которая помогла спасти жизнь животного, попавшего в беду.

С помощью гидравлических ножниц работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось увеличить промежуток между рельсом и плитой — после этого конь смог освободиться из ловушки.

Эта новость вызвала однозначную реакцию пользователей социальных сетей. Люди поблагодарили чрезвычайников за то, что они помогли спасти животное, которое нуждалось в помощи. Некоторые отметили, что спасатели — настоящие герои.