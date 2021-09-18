Одна из пострадавших в результате взрыва в Карпатах, который произошел вечером 15 сентября, туристка Марина Малыш пришла в себя днем ​​17 сентября. Сейчас она чувствует себя лучше, чем вчера.

Об этом рассказал ее муж, психолог Орест Малыш на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, женщина может двигаться всем телом. Марине сделали сложную операцию 16 сентября.

— Движется всем телом. Рука, которую собрали, движется. Открыли уцелевший глаз. Меня видела, не слишком резко, но видела. Даже улыбнулась, — поделился мужчина туристки.

Он рассказал, что врачи беспокоятся за некоторые результаты анализов, поскольку последствия для организма после взрывов всегда опасны и непредсказуемы.

Орест отметил, что в целом состояние его жены лучше, однако еще рано расслабляться. Ранее медицинские работники предполагали, что вероятно Марина может перестать видеть одним глазом.

Он добавил, что еще одна пострадавшая Лидия смогла увидеть его сегодня своими глазами, а состояние Надежды и Юлии лучше. По словам психолога, девушки мужественно переносят всю боль.

Взрыв в Карпатах

Вечером 15 сентября произошел взрыв в Карпатах — он прозвучал во время разжигания костра. В результате два человека погибли, четверо получили ожоги и раны, еще один парень — порезы. К счастью, дети не пострадали, так как находились далеко от места взрыва.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предположили, что взрыв мог произойти из-за взрывоопасных предметов, которые теоретически могли быть в этой местности после сражений Первой и Второй мировых войн.