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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Трагические две смерти в Днепре после взрыва авто: что известно о погибших

днепр

Вместо праздника в профессиональный День спасателя они в последний путь провожают молодую коллегу. Чрезвычайники Днепра прощаются с погибшей спикером областной службы спасения. 35-летняя Дарья Гречищева посвятила ГСЧС последние восемь лет своей жизни.

Мощный взрыв и столб черного дыма. Фрагменты человеческих тел и обломки автомобиля разбросало в радиусе нескольких метров. Так утром среды у пятиэтажки взорвался припаркованный Nissan.

— Мы выехали как на обычный пожар, и уже потом в процессе ликвидации этой аварии обнаружили другое тело, которое оказалось телом нашей сотрудницы Дарьи Гречищевой, — сказал заместитель руководителя ГСЧС Днепропетровщины.

Идентифицировали Дарью только по документам. Похоронили ее в закрытом гробу.

Тихо и без пышных церемоний попрощались и с другой жертвой взрыва — владельцем взорванной машины. Медик по образованию и преподаватель по призванию. Это 44-летний киевлянин Алексей Кавлак. Он работал инструктором по тактической медицине и минной безопасности.

Кто мог это сделать и зачем? Коллеги погибшей спасительницы уверены: главной целью подрывника была не она. Но и кому мог помешать обычный инструктор также не понимают.

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