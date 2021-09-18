Убийство в Затоке: что известно об убийстве 36-летнего мужчины в Одесской области

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Юлія Захарченко |

В Затоке застрелили 36-летнего мужчину: злоумышленнику грозит 15 лет заключения

В Затоке застрелили 36-летнего мужчину: злоумышленнику грозит 15 лет заключения

В поселке Затока Одесской области произошла перестрелка в одном из местных баров. Жители населенного пункта сообщили в полицию.

Правоохранители обнаружили тело умершего 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Полицейские ввели в действие операцию Сирена для задержания предполагаемого злоумышленника.

В течение часа работники полиции смогли установить и доставить в участок мужчину, которого подозревают в стрельбе в баре.

Правоохранители изъяли у мужчины охотничье ружье, которое, вероятнее всего, могло стать орудием для совершения правонарушения. В дальнейшем оружие направят на экспертизу специалистов.

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Следователи подозревают задержанного по статье 115 (Убийство) УК Украины. Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (Хулиганство с применением оружия) УК Украины.

Мужчине может грозить тюремное заключение сроком до 15 лет. Следствие продолжается, все обстоятельства устанавливают полицейские.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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