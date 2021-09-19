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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Под Харьковым на базе отдыха вспыхнул пожар: двое пострадавших

пожежа на базі відпочінку

В воскресенье, 19 сентября, на базе отдыха в поселке Печенеги Харьковской области вспыхнул пожар.

По данным полиции, в результате происшествия травмы разной степени тяжести получили два человека.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило рано утром. В момент происшествия в деревянном доме были 10 человек.

Пострадавшими оказались 43-летний мужчина и 35-летняя женщина. Их госпитализировали в харьковское медицинское учреждение.

Оставшиеся восемь человек не просили о помощи медиков и отказались давать показания полиции.

Под Харьковым на базе отдыха вспыхнул пожар: двое пострадавших
Под Харьковым на базе отдыха вспыхнул пожар: двое пострадавших
Под Харьковым на базе отдыха вспыхнул пожар: двое пострадавших
Под Харьковым на базе отдыха вспыхнул пожар: двое пострадавших
Под Харьковым на базе отдыха вспыхнул пожар: двое пострадавших / 2 фотографии

По предварительным данным, пожар возник из-за замыкания проводки. Информация по факту пожара внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (Нарушение требований пожарной безопасности) УК Украины.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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