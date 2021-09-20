Поезд Черновцы-Киев изменил маршрут: на пути провалилось земляное полотно

Из-за провала в земляном полотне поезд №118 Черновцы-Киев отправлением из Черновцов в 19:46 изменил маршрут.

Он поедет через Залещики и Тернополь, передает Укрзализныця.

В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне.

— Восстановительные работы уже ведутся, но займут минимум 10:00. Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы-Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь, — сообщили в Укрзализныце.

С маршрута изъяли остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны.

Пассажиров из этих станций попросили не волноваться — за нии уже выехали три вагона, доставят их в Хмельницкий.

Туда с задержкой ориентировочно на один час прибудет объездным маршрутом поезд №118, добавили в ведомстве.

Отметим, что по измененному маршруту поедут 154 пассажира.