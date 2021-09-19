Тела нашли в сундуке: на Донетчине таинственным образом погибли двое детей

В селе Никольское Волноваховского района Донецкой области таинственным образом погибли двое маленьких детей.

По данным полиции, 18 сентября их 41-летняя мать обратилась в правоохранительные органы, сообщив о пропаже десятилетней девочки и семилетнего мальчика.

По словам женщины, она вместе с супругом ушла на работу, оставив детей одних. Когда взрослые прибыли домой, то ни мальчика, ни девочки не нашли. До этого момента дети без разрешения на улицу не уходили.

Как выяснилось, семья состояла на учете в социальной службе из-за того, что мать и отец чрезмерно увлекались алкоголем и плохо выполняли родительские обязанности.

На поиски малышей отправили полицию, кинологов и автопатрули. На железнодорожных и автовокзалах были развернуты блокпосты. Правоохранительные органы опросили всех соседей и жителей села, проверили все заброшенные дома, водоемы и лесополосы.

В итоге, безжизненные тела двоих детей были найдены в старом сундуке. Устанавливается причина смерти.

По данному факту начато уголовное дело по п.2 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.