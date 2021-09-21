В Житомирском медицинском институте неизвестный распылил газ во время занятий. Двух девушек, которые в момент распыления находились в помещении, забрала скорая.

Первыми кому стало плохо были студентки третьего курса. Девушки просто шли в вестибюле, когда неожиданно начали задыхаться и терять сознание.

Им сразу вызвали скорую, а всех студентов и преподавателей организовано вывели на свежий воздух.

На тот момент в помещении института находились почти 250 человек, среди которых большинство — молодежь.

Состояние двух студенток, которых скорая забрала в больницу, нетяжелое. Некоторым предоставили помощь сразу на месте происшествия.

Спасатели и полицейские обследовали помещения и ничего подозрительного не обнаружили. Предполагают, что кто-то распылил газовый баллончик.

Вахтерша, которая дежурит на первом этаже, говорит: никто чужой в помещение не заходил. Поэтому женщина предполагает, что навредил кто-то из своих.

Вместе с тем правоохранители сразу начали искать злоумышленника.

— Проводятся действия по установлению причастных к распылению неизвестного вещества в помещении медицинского института, — говорит патрульная полицейская Юлия Мышко.

Известно, что газ распылили в мужском туалете. Однако кто именно это сделал — выясняют.

Если виновника таки найдут, то за мелкое хулиганство ему может грозить наказание в виде штрафа, исправительных работ или пару недель ареста.

Фото: Житомирский мединститут