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Правоохранители рассматривают две версии взрыва авто в Днепре, из-за которого погибли два человека

Юля Захарченко редактор ленты
Правоохранители рассматривают две версии взрыва авто в Днепре, из-за которого погибли два человека

Следствие рассматривает две основные версии, почему произошел взрыв автомобиля в Днепре утром 15 сентября. Первая причина может быть связана с профессиональной деятельностью погибших людей, а вторая — неприязненные отношения определенного круга лиц с ними.

В результате взрыва авто погибли двое граждан — руководитель отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГЧСЧ в Днепропетровской области Дарья Гречищева и инструктор по домедицинской помощи Алексей Кавлак.

Об этом сообщил заместитель руководителя Днепровской областной прокуратуры Александр Савенко во время брифинга 20 сентября. Он не уточнил, какие лица могли иметь неприязненные отношения с погибшим, ссылаясь на тайну следствия.

По словам Савенко, погибшие имели активную гражданскую позицию, были волонтерами и неоднократно находились в зоне операции Объединенных сил.

Сейчас результаты предназначенных эксперты еще не готовы, поэтому пока неизвестно, какое взрывное устройство использовали злоумышленники. Однако известно, что сила взрыва эквивалентна 1-2 кг тротила.

Следует отметить, что 1 кг тротила достаточно для очень мощного взрыва, который может привести к тяжелым травмам и смерти человека, находящегося рядом — на расстоянии от 1 до 3,5 м.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Утром 15 сентября взрыв автомобиля в Днепре взволновал местных жителей. В результате погибли два человека.

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Фото: Нацполиция

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