Стрельба в Перми — что известно о наиболее резонансных нападения в учебных заведениях

Сегодня в российском городе Пермь студент устроил стрельбу в университете, в результате которой погибли восемь человек и 24 пострадали. Однако это не первый подобный случай в учебных заведениях в мире.

О самых громких последних нападениях в школах и университетах — читайте в нашем материале.

Казанский стрелок с заболеванием мозга

В мае 2021 19-летний Ильназ Галявиев устроил в местной школе стрельбу, которая унесла жизни девяти человек.

Стрелок расстрелял учеников восьмого класса. По некоторым источникам, он целенаправленно шел именно в этот класс.

Нападающий имел заболевание головного мозга. Он не состоял на учете у психиатра, однако часто жаловался на головную боль. Около года назад ему установили диагноз, который свидетельствует о заболевании мозга.

Подробнее о стрельбе в Казани читайте на Фактах ICTV.

Шестиклассница устроила стрельбу в США

В начале мая в американском городе Ригби ученица шестого класса стреляла в школе по одноклассникам. В результате происшествия три человека были тяжело ранены.

Школьница начала стрельбу из пистолета в школьном коридоре, а закончила — на улице.

Sixth-grade girl shot two students and custodian at Idaho middle school before being disarmed by a teacher A victim appears to be taken into an ambulance following Thursday's shooting Students embrace after a school shooting at Rigby Middle School in Rigby, Idaho on Thursday pic.twitter.com/TGvrWyaJF2 — Lilian Chan (@bestgug) May 7, 2021

По данным правоохранителей, в результате этого двое школьников и один взрослый человек пострадали. Им оказали медпомощь в больнице.

Девочку, которая стреляла, обезоружила и задержала учительница.

Взрыв в исламской семинарии в Пакистане

В конце октября 2020 года в городе Пешавар в Пакистане в исламской семинарии прогремел взрыв во время уроков.

По данным местных властей, семь человек погибли, а 123 получили различные ранения.

Взрыв произошел во время первого урока. Глава полиции города сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство с пятью-шестью килограммами взрывчатки.

Ученик стрелял в полицейских в школе

В апреле ученик устроил стрельбу в школе Остин Ист Магнет в Ноксвилле (США).

Офицеры нашли парня в туалете школы и приказали ему выйти. Тот отказался. После того, как ученик выстрелил в полицейских, по крайней мере один офицер ответил огнем.

Ученик умер на месте происшествия. Также пострадал офицер, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Учитель устроил стрельбу в России

В России в городе Нальчик учитель школы устроил стрельбу из травматического пистолета. Он отстреливался от школьника и его друзей.

Ученик восьмого класса был недоволен своими оценками и решил поговорить с учителем, но на разговор взял двух товарищей 26 и 36 лет. Между мужчинами началась драка, после которой учитель достал пистолет и начал стрелять в воздух.