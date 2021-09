Стрельба в Перми — что известно о наиболее резонансных нападения в учебных заведениях

Сегодня в российском городе Пермь студент устроил стрельбу в университете, в результате которой погибли восемь человек и 24 пострадали. Однако это не первый подобный случай в учебных заведениях в мире.

О самых громких последних нападениях в школах и университетах — читайте в нашем материале.

В мае 2021 19-летний Ильназ Галявиев устроил в местной школе стрельбу, которая унесла жизни девяти человек.

Стрелок расстрелял учеников восьмого класса. По некоторым источникам, он целенаправленно шел именно в этот класс.

Нападающий имел заболевание головного мозга. Он не состоял на учете у психиатра, однако часто жаловался на головную боль. Около года назад ему установили диагноз, который свидетельствует о заболевании мозга.

В начале мая в американском городе Ригби ученица шестого класса стреляла в школе по одноклассникам. В результате происшествия три человека были тяжело ранены.

Школьница начала стрельбу из пистолета в школьном коридоре, а закончила — на улице.

Sixth-grade girl shot two students and custodian at Idaho middle school before being disarmed by a teacher

A victim appears to be taken into an ambulance following Thursday's shooting

Students embrace after a school shooting at Rigby Middle School in Rigby, Idaho on Thursday pic.twitter.com/TGvrWyaJF2

— Lilian Chan (@bestgug) May 7, 2021