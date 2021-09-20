В Виннице суд избрал меру пресечения мужчине, который избил двух незнакомых женщин за отказ в интиме на улице.
По данным правоохранителей, поздно вечером мужчина прогуливался возле одной местной больницы. Там он увидел двух незнакомых женщин, которые зашли у беседку, чтобы спрятаться от дождя.
Мужчина направился к ним и попытался начать разговор на разные темы.
По словам самих пострадавших, впоследствии он начал громко ругаться и предлагать секс одной из них.
После категорического отказа он разозлился.
Подозреваемый подошел к женщине, которая ему отказала, и ударил кулаком в лицо, от чего потерпевшая упала на землю.
Когда женщина пыталась встать, он продолжил ее бить по голове и туловищу. Удары сопровождались криками.
Потерпевшая начала просить подругу помочь ей освободиться. Поэтому женщина подобрала с земли стеклянную бутылку и замахнулась на подозреваемого.
Однако мужчина выхватил бутылку из ее рук и ударил жертву по голове. Вследствие чего женщина потеряла сознание и упала на пол.
После этого злоумышленник продолжил избивать первую потерпевшую, нанося множественные удары по голове и туловищу.
Женщина начала звать на помощь случайных прохожих, которые находились неподалеку. Они остановили мужчину и вызвали полицию.
Злоумышленника сразу задержали. 20 сентября Винницкий городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста на 60 суток.
Источник: Винницкий городской суд