В Виннице суд избрал меру пресечения мужчине, который избил двух незнакомых женщин за отказ в интиме на улице.

По данным правоохранителей, поздно вечером мужчина прогуливался возле одной местной больницы. Там он увидел двух незнакомых женщин, которые зашли у беседку, чтобы спрятаться от дождя.

Мужчина направился к ним и попытался начать разговор на разные темы.

По словам самих пострадавших, впоследствии он начал громко ругаться и предлагать секс одной из них.

После категорического отказа он разозлился.

Подозреваемый подошел к женщине, которая ему отказала, и ударил кулаком в лицо, от чего потерпевшая упала на землю.

Когда женщина пыталась встать, он продолжил ее бить по голове и туловищу. Удары сопровождались криками.

Потерпевшая начала просить подругу помочь ей освободиться. Поэтому женщина подобрала с земли стеклянную бутылку и замахнулась на подозреваемого.

Однако мужчина выхватил бутылку из ее рук и ударил жертву по голове. Вследствие чего женщина потеряла сознание и упала на пол.

После этого злоумышленник продолжил избивать первую потерпевшую, нанося множественные удары по голове и туловищу.

Женщина начала звать на помощь случайных прохожих, которые находились неподалеку. Они остановили мужчину и вызвали полицию.

Злоумышленника сразу задержали. 20 сентября Винницкий городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста на 60 суток.

Источник: Винницкий городской суд