Студенты Пермского государственного университета, которые стали очевидцами стрельбы, сообщили хронологию событий и поделились эмоциями от пережитого.

Студент Александр рассказал, что пришел на обучение, и увидел, как все бегут.

— Я услышал стрельбу и понял, что нужно куда-то бежать. Я поднялся наверх, мы забаррикадировались в аудитории и, собственно, ждали, что будет. Затем услышали через массовое оповещение, что оставайтесь там, где вы есть… Я не видел, только слышал выстрелы, их было немало.

Еще двое очевидцев трагедии в Перми заявили, что увидели мужчину с оружием из окна, а также раненого человека на траве.

— У нас должна была быть пара, мы заходим в кабинет, после чего видим в окне преступника с оружием и раненого человека на газоне. Мы закрылись, забаррикадировались в аудитории и ждали эвакуации. Нас вывели сотрудники полиции.

Студент второго курса Антон признался, что сначала воспринял звуки стрельбы за шум во время строительства.

— Я выходил с территории университета, послышались выстрелы. Мы думали, на строительстве что-то происходит. Затем из здания начали выбегать люди, мы кого-то спросили, что произошло, нам сказали, что стреляют. Мы не придали значения…

Сотрудница Пермского государственного университета сначала подумала, что так проходят учения.

— Толпа идет, а потом смотрю — за ними идет молодой парень и стреляет. Я еще продолжала думать, что учения, потом смотрю — один человек упал на траву и лежит… Тогда мы уже поняли, что это не обучение, что это серьезно. Мы закрылись в деканате изнутри.

Один из студентов отметил, что они ждали эвакуации около часа.

— Когда все началось, это было примерно в 11.30 — 11.35, то мы услышали выстрелы и сразу закрылись в аудитории… Проходил по этажу? Возможно. Были слышны выстрелы внутри здания и на улице. Затем примерно через час все закончилось.

Стрельба в университете в Перми произошла утром 20 сентября. Мужчина в черной одежде пришел в здание университета и открыл огонь у входа.

Испуганные студенты начали прыгать из окон здания, другие закрылись в аудиториях. Злоумышленника удалось задержать. Он сопротивлялся полиции, поэтому его ранили. Известно, что он жив и сейчас находится в больнице.

Стрелец убил восемь человек, еще 24 пострадали, из них 16 получили огнестрельные ранения. Такие цифры приводит Министерство здравоохранения.

Подробнее о стрельбе в Перми и видео с места событий — в материале.