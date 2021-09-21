В городе Приморск Запорожской области произошел мощный взрыв, в результате которого был полностью уничтожен двухэтажный жилой дом.

Инцидент произошел во втотрник, 21 сентября, примерно в 11.00, сообщили в пресс-службе местного ГУНП.

60-летнего владельца удалось вытащить из-под завалов дома и оказать мужчине необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации потерпевший пытался совершить самоубийство, подорвав в доме газо-воздушную смесь.

Заведены уголовные дела по факту нарушения ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.120 (Доведение до самоубийства) УК Украины.

Санкции по обоим из статей предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.

На месте происшествия продолжают работу следователи оперативной группы, руководство местной полиции, криминалисты, взрывотехники, медики, а также сотрудники ГСЧС. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Попытка самоубийства: в Приморске мужчина взорвал газ в собственном доме / 3 фотографии

Напомним, 16 сентября неподалеку от села Вороненка Ивано-Франковской области прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли два человека, а еще четверо получили ранения.

Возможной причиной происшествия могла стать детонация боеприпаса времен Первой или Второй мировой войны из-за разожженного костра.

В этот момент на полонине Под-Берды находилось 12 туристов, среди которых двое детей – пяти и трех лет.