В городе Каменское Днепропетровской области девушка сожгла национальный флаг Украины на камеру. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По информации Telegram-канала Катарсис, друзья девушки снимали, как она жгла флаг. Впоследствии видео было опубликовано на просторах интернета.

На соответствующих кадрах видно, как нарушительница держит сине-желтый флажок под зажигалкой. За поступком девушки следили ее друзья, которые смеялись и снимали это на видео.

Кроме того, одна из девушек спросила у знакомой, почему она сжигает флаг. Девушка смеясь ответила, что это не ее флаг.

Как сообщается в Telegram-канале, жительница Каменского сотрудничает с местным модельным агентством.

Но после этого скандального поступка администрация компании GlorySchool ответила в переписке возмущенным людям, что девушку уже исключили.

— Одна из наших учениц сделала абсолютно недопустимый поступок по отношению к государственной символики. Мы не можем оставить эту ситуацию без внимания, — говорится в сообщении.

Свой аккаунт в Instagram девушка закрыла, ведь попала под волну критики. Почему она решила сжечь флаг Украины и что стало причиной неизвестно.