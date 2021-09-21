В Запорожской области на берег выбросило мертвых дельфинов

На берегу Азовского моря в Запорожской области обнаружили двух мертвых дельфинов азовка. Об этом сообщил Азовский рыбоохранный патруль в Facebook.

Инцидент произошел 20 сентября во время проведения рыбоохранного рейда Азовским рыбоохранным патрулем совместно с сотрудником отдела пограничной службы на территории Приазовского национального природного парка в районе села Чкалово, Мелитопольского района.

Патрульные нашли дельфинов длиной 1,2 м и 1,3 м и приблизительным весом 25-30 кг.

Во время осмотра на кожаном покрове не было выявлено каких-либо орудий лова.

— На место происшествия вызвали сотрудников Приазовского национального природного парка, которые составили карту выброса дельфинов азовка, для дальнейшего выяснения ситуации, — отметили в сообщении.

Также в Азовском рыбоохранных патруле напомнили, что во избежание попаданий любой инфекции не следует трогать мертвого дельфина.

Фото: Азовский рыбоохранный патруль

Источник: Азовский рыбоохранный патруль