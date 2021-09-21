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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В аэропорту Борисполь таможенники крышевали контрабанду товаров

Митники кришували контрабанду товарів

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Борисполь организовали коррупционную схему получения неправомерной выгоды за перемещение товаров через границу Украины.

Таможенники систематически требовали и получали так называемую дань от бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров.

За отказ платить предпринимателям угрожали затягиванием процесса оформления.

Коммерческий груз организаторы схемы регистрировали как личные вещи авиапассажиров, то есть как несопровождаемый багаж. За него не шло никаких начислений в госбюджет.

Размер взяток зависел от количества и стоимости товаров.

Митники кришували контрабанду товарів

Одного из таможенников задержали во время получения части взятки, общая сумма которого достигала $4,5 тыс.

Сейчас проводятся обыски по месту совершения коррупционного преступления и по месту жительства подозреваемых таможенников.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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