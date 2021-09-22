В Одесской области мужчина зарубил пенсионерку топором посреди улицы (ФОТО, ВИДЕО)

В Одесской области 45-летний мужчина зарубил пожилую женщину топором посреди улицы. Инцидент произошел в селе Надеждивка Болградского района в понедельник, 20 сентября.
Тело 67-летней потерпевшей с рублеными ранами обнаружили прохожие утром следующего дня после убийства. Они вызвали полицию.
Правоохранители в течение нескольких часов установили и задержали злоумышленника. Известно, что мужчину раньше судили за аналогичное преступление, он односельчанин убитой.
Также с места убийства полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к этому преступлению.
Злоумышленника задержали и объявили подозрение в умышленном убийстве.
За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы. Сейчас нападающий ждет избрания меры пресечения. О мотивах преступления неизвестно.