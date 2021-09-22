Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал три возможные причины покушения на Сергея Шефира. О них он рассказал в кулуарах Верховной Рады журналистам.

Нардеп склоняется к тому, что таким образом пытались, так сказать, передать привет команде, прежде всего президенту. Особенно учитывая то, что это близкий из его окружения человек, а сам глава государства сейчас находится в отъезде.

— В целом у меня три версии: это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов, против которых были введены санкции. Вторая заключается в том, что это мог быть российский след. Ну и, конечно, накануне больших перемен по борьбе с политическим влиянием финансово-промышленных групп, тоже нельзя исключать и такую ​​версию, — заявил он.

Также Давид Арахамия добавил, что первый помощник президента Украины Сергей Шефир в результате покушения на него не пострадал. Сейчас он находится в безопасном месте и шокирован тем, что произошло.

22 сентября под Киевом стреляли в авто Сергея Шефира — первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. В Министерстве внутренних дел сообщили, что нападавшие выпустили 10 пуль.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по предварительной квалификации — покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).