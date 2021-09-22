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Валентина Летяк |

Целью было убийство, а не напугать: Монастырский о покушении на Шефира

денис монастирський

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что целью покушения на Сергея Шефира было не напугать, а именно убить первого помощника президента.

Об этом он сказал во время брифинга.

— Целью данного преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, команду президента — не напугать! Те реформы, которые начаты, в частности по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены, — отметил глава МВД.

По его словам, было более 10 выстрелов по автомобилю, зафиксировано более 11 входных отверстий.

Фото: УНИАН

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