Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что целью покушения на Сергея Шефира было не напугать, а именно убить первого помощника президента.

Об этом он сказал во время брифинга.

— Целью данного преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, команду президента — не напугать! Те реформы, которые начаты, в частности по борьбе с организованной преступностью, будут продолжены, — отметил глава МВД.

По его словам, было более 10 выстрелов по автомобилю, зафиксировано более 11 входных отверстий.