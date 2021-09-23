Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обнародовал фото пуль, которые хирурги вытащили из бедра водителя Сергея Шефира.
Глава ведомства заверил, что жизни водителя ничто не угрожает.
– Перед госпитализацией водитель успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что дало возможность следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле, – уверяет Денис Монастырский.
По его словам, к следственно-розыскным действиям привлечены лучшие оперативники и следователи Национальной полиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ.
Следствие сейчас рассматривает три основные версии покушения на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя:
- государственная деятельность,
- давление на первых лиц государства,
- дестабилизация политической ситуации в Украине, в частности при участии спецслужб иностранных государств.
– Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить! – заверил министр МВД.
Кроме того, глава Министерства внутренних дел констатирует, что сегодня, без преувеличений, – второй день рождения Сергея Шефира.
Находится на контроле министерства, замечает его глава, и убийство предпринимателя из Черкасс, которое произошло сегодня, 22 сентября.
Основная версия следствия – умышленное убийство, совершенное по заказу.
Авто помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли 22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовка Обуховского района Киевской области. В транспортное средство попало более 10 пуль.
В результате чрезвычайного происшествия пострадал водитель Сергея Шефира. Его после трех пулевых ранений прооперировали.
Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией Покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
Источник: Денис Монастырский
Фото: Денис Монастырский