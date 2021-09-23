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Тетяна Забожко |

Монастырский показал фото пуль, которые достали из бедра водителя Шефира

Монастырский показал фото пуль, которые достали из бедра водителя Шефира

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обнародовал фото пуль, которые хирурги вытащили из бедра водителя Сергея Шефира.

Глава ведомства заверил, что жизни водителя ничто не угрожает.

– Перед госпитализацией водитель успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что дало возможность следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле, – уверяет Денис Монастырский.

По его словам, к следственно-розыскным действиям привлечены лучшие оперативники и следователи Национальной полиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ.

Следствие сейчас рассматривает три основные версии покушения на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя:

  • государственная деятельность,
  • давление на первых лиц государства,
  • дестабилизация политической ситуации в Украине, в частности при участии спецслужб иностранных государств.

– Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить! – заверил министр МВД.

Кроме того, глава Министерства внутренних дел констатирует, что сегодня, без преувеличений, – второй день рождения Сергея Шефира.

Находится на контроле министерства, замечает его глава, и убийство предпринимателя из Черкасс, которое произошло сегодня, 22 сентября.

Основная версия следствия – умышленное убийство, совершенное по заказу.

Авто помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли 22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовка Обуховского района Киевской области. В транспортное средство попало более 10 пуль.

В результате чрезвычайного происшествия пострадал водитель Сергея Шефира. Его после трех пулевых ранений прооперировали.

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией Покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Источник: Денис Монастырский

Фото: Денис Монастырский

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