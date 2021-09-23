Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обнародовал фото пуль, которые хирурги вытащили из бедра водителя Сергея Шефира.

Глава ведомства заверил, что жизни водителя ничто не угрожает.

– Перед госпитализацией водитель успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что дало возможность следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле, – уверяет Денис Монастырский.

По его словам, к следственно-розыскным действиям привлечены лучшие оперативники и следователи Национальной полиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ.

Следствие сейчас рассматривает три основные версии покушения на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя:

государственная деятельность,

давление на первых лиц государства,

дестабилизация политической ситуации в Украине, в частности при участии спецслужб иностранных государств.

– Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить! – заверил министр МВД.

Кроме того, глава Министерства внутренних дел констатирует, что сегодня, без преувеличений, – второй день рождения Сергея Шефира.

Находится на контроле министерства, замечает его глава, и убийство предпринимателя из Черкасс, которое произошло сегодня, 22 сентября.

Основная версия следствия – умышленное убийство, совершенное по заказу.

Авто помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли 22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовка Обуховского района Киевской области. В транспортное средство попало более 10 пуль.

В результате чрезвычайного происшествия пострадал водитель Сергея Шефира. Его после трех пулевых ранений прооперировали.

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией Покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Источник: Денис Монастырский

Фото: Денис Монастырский