В автомобиль, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир, попало более 10 пуль. Ранения получил водитель.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Обстрел произошел в среду, 22 сентября, около 10:00 утра неподалеку от села Лесники Киевской области.

– Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель, — сообщили в МВД.

На месте инцидента сейчас работают следственно-оперативные группы полиции.

Также осуществляется розыск лиц, которые обстреляли авто Шефира: проводится специальная полицейская операция.

– Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102, — добавили в МВД.

Как сообщают СМИ, сам Сергей Шефир не пострадал. Раненому водителю оказывали медицинскую помощь на месте происшествия.

Правоохранители ввели спецоперацию Сирена и ищут напавших.