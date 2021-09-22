Пограничники задержали на админгранице с Крымом боевика с наградами от Путина (ФОТО)

Сотрудники украинской пограничной службы задержали боевика с наградами за оккупацию Крыма на административной границе с временно оккупированным полуостровом.
Известно, что мужчина длительное время способствовал российским войскам в захвате Крыма.
Злоумышленника задержали во вторник, 21 сентября, на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак.
По данным правоохранителей, 64-летний боевик пытался перейти на подконтрольную Украине территорию через КПВВ, но был разоблачен из-за наград от оккупантов, которые он вез с собой.
При осмотре у задержанного изъяли российские так называемые медали За заслуги перед отечеством, за защиту Крыма, 5 лет крымской весны и Крымская весна, полученные в 2014-2018 годах.
Также у него изъяли сопроводительные документы к так называемым наградам с подписью президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, мужчина имел удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым.
Правоохранители установили, что в 2014 году задержанный принимал активное участие в захвате крымских предприятий, государственных организаций и других учреждений.
Пограничники передали задержанного правоохранителям. Ему грозит наказание по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.