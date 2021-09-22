Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура сообщил, что, по его информации, государственной охраны у Сергея Шефира, авто которого обстреляли, не было.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

— Я не знаю точно, была ли государственная охрана у Сергея Шефира, поскольку он работал помощником президента на общественных началах. Насколько мне известно, у него такой охраны не было. То есть он перемещался самостоятельно, с водителем или без него. Лично я видел, как он не раз самостоятельно приезжал за рулем авто, — отметил нардеп.

Глава фракции Слуга Народу Давид Арахамия также подтвердил, что у Сергея Шефира государственной охраны не было. Но, по его словам, теперь она точно появится.

22 сентября стало известно, что в авто Сергея Шефира стреляли. В МВД заявили, что обстрел произошел в Киевской области возле села Лесники около 10.00.

В результате обстрела автомобиля Сергея Шефира пострадал его водитель. По информации Министерства внутренних дел, в автомобиль попало более 10 пуль.

Источник: Украина 24