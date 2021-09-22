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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

От давления на руководство до дестабилизации в стране — версии покушения на Шефира

Сергій Шефір

Глава Нацполиции Игорь Клименко назвал три основные версии покушения на Сергея Шефира — в связи с государственной деятельностью, с целью давления на высшее руководство и с целью дестабилизации политической ситуации в государстве.

Фото: УНИАН

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