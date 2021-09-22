Автомобиль, в котором находился первый заместитель президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, обстреляли в лесополосе на дороге между селом Круглым и селом Ходосивка Обуховского района Киевской области.

В сети появилось видео непосредственно с того места, где злоумышленники обстреляли машину советника Зеленского.

На кадрах видно, что правоохранители сейчас проводят следственные действия, но при этом движение на дороге не остановлено.

После обстрела водитель Шефира, несмотря на ранения, смог проехать еще 15 км. Сейчас авто припарковано посреди дороги между селами Лесники и Ходосивка в Киевской области.

Шефир направлялся на работу в ОП, когда его автомобиль обстреляли автоматной очередью.

Что известно о покушении на Сергея Шефира?

22 сентября около 10:00 близ села Лесники Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находился Сергей Шефир. По транспортному средству выпустили более десяти пуль.

Ранения получил водитель Шефира, которому оказали неотложную медицинскую помощь, а затем прооперировали в больнице в Феофании. Сам Сергей Шефир не пострадал.

Правоохранители начали спецоперацию и ищут нападавших. Обстрел уже квалифицирован как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

На покушение своего помощника отреагировал Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в США. Он заявил, что сразу после выступления в ООН вернется в Киев. Зеленский сказал, что передавать ему привет выстрелами из леса в автомобиль его друга — это слабость, а ответ будет сильным.

Шефир, комментируя покушение на себя, рассказал, что ситуация была жуткой и предположил, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти.