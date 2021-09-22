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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Задействовали металлоискатели: оперативные мероприятия на месте покушения на Шефира продолжаются

Місце замаху на Шефіра

По состоянию на 17.00 вблизи села Ходосовка в Обуховском районе продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия что установление лиц, причастных к покушению на первого помощника президента Сергея Шефира.

В частности, на месте, откуда стреляли по автомобилю Шефира, работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Эксперты привлекли металлоискатели и квадрокоптер, продолжается сбор информации для дальнейшего анализа.

Оперативники разыскивают возможных свидетелей покушения на Шефира и его водителя.

Работники полиции при поддержке Нацгвардии и СБУ будут работать круглосуточно для оперативного раскрытия резонансного преступления.

Місце замаху на Шефіра

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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