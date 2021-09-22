По состоянию на 17.00 вблизи села Ходосовка в Обуховском районе продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия что установление лиц, причастных к покушению на первого помощника президента Сергея Шефира.

В частности, на месте, откуда стреляли по автомобилю Шефира, работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Эксперты привлекли металлоискатели и квадрокоптер, продолжается сбор информации для дальнейшего анализа.

Оперативники разыскивают возможных свидетелей покушения на Шефира и его водителя.

Работники полиции при поддержке Нацгвардии и СБУ будут работать круглосуточно для оперативного раскрытия резонансного преступления.