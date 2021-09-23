В сети появилось видео убийства бизнесмена в Черкассах. Момент вооруженного нападения зафиксировали камеры наблюдений.

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На фрагментах видео заметно, что злоумышленник в черной одежде, балаклаве и с оружием в руках приближается к кофейне на улице Байды Вишневецкого в центре города.

Люди, увидев его, сразу поднимают руки.

В кофейне нападающий остается считанные секунды. Найдя жертву, стреляет и быстро подается прочь. Очевидцы происшествия мигом падают на пол, а посетители, находившиеся на улице, бросаются наутек.

Вооруженное нападение на бизнесмена в Черкассах произошло утром 22 сентября в кафе прямо в центре города.

Автомобиль Skoda, на котором предварительно мог скрыться нападавший, нашли сгоревшим неподалеку от места преступления, в Долине роз. В салоне транспортного средства было оружие.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с множественными огнестрельными ранениями грудной клетки. Однако от полученных травм тот скончался.

Для задержания злоумышленника в Черкасской области ввели в действие оперативный план Сирена.

Статью уголовного производства из Покушения на убийство изменили на Умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц.

Расследование находится на контроле Министерства внутренних дел.

Источник: 18000