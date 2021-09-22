Зеленский уже в курсе о покушении на Шефира: отреагирует в ближайшее время

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который находится с рабочим визитом в США, уже доложили о покушении на его советника Сергея Шефира.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

— Зеленскому продолжают предоставлять всю необходимую информацию. По состоянию на сейчас можно сказать, что ни исполнитель покушения, ни заказчики с их приспешниками не смогут избежать наказания, — написал он.

Никифоров добавил, что президент в ближайшее время отреагирует на ситуацию публично.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что никакие действия не повлияют на курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию украинской экономики.

Напомним, ранее в Киевской области возле села Лесники был обстрелян автомобиль Шефира, в результате чего водитель советника президента Украины получил ранения.

В машину было выпущено более 10 пуль из автоматического оружия. На месте происшествия уже работают следственно-оперативные группы полиции и криминалисты. Правоохранители завели уголовное дело по ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц), а также ч.2 ст.15 (Покушение на совершение преступления) УК Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Правоохранители ввели режим спецоперации Сирена для поиска нападавших, а также обратились ко всем людям, которые могут обладать какой-либо информацией об обстоятельствах покушения, с просьбой сообщать в полицию по номеру 102.