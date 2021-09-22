В Черкасской больнице скончался бизнесмен, которого утром 22 сентября ранили, предположительно, из автоматического оружия в местной кофейне.

Полиция изменила статью уголовного производства с Покушения на убийство на Умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц.

Для задержания злоумышленника в Черкасской области ввели в действие оперативный план Сирена.

Автомобиль Skoda, на котором предварительно мог скрыться нападавший, нашли сгоревшим неподалеку от места преступления, в Долине роз. В салоне транспортного средства было оружие.

Нападение на бизнесмена произошло в кафе в центре Черкасс на улице Байды Вишневецкого.

В мужчину выстрелил неизвестный и скрылся с места происшествия.

Сгоревшее авто и план Сирена: что известно о заказном убийстве бизнесмена из Черкасс / 10 фотографий

Пострадавшего госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался.

Сейчас правоохранители изымают доказательства, фиксируют сведения об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения и устанавливают место нахождения правонарушителя.

Оружие, найденное в салоне сгоревшего автомобиля, изъяли и направили на экспертизу.

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Следствие продолжается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства.