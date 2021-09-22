В Черкасской больнице скончался бизнесмен, которого утром 22 сентября ранили, предположительно, из автоматического оружия в местной кофейне.
Полиция изменила статью уголовного производства с Покушения на убийство на Умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц.
Для задержания злоумышленника в Черкасской области ввели в действие оперативный план Сирена.
Автомобиль Skoda, на котором предварительно мог скрыться нападавший, нашли сгоревшим неподалеку от места преступления, в Долине роз. В салоне транспортного средства было оружие.
Нападение на бизнесмена произошло в кафе в центре Черкасс на улице Байды Вишневецкого.
В мужчину выстрелил неизвестный и скрылся с места происшествия.
Пострадавшего госпитализировали с множественными огнестрельными ранениями грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался.
Сейчас правоохранители изымают доказательства, фиксируют сведения об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения и устанавливают место нахождения правонарушителя.
Оружие, найденное в салоне сгоревшего автомобиля, изъяли и направили на экспертизу.
Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Следствие продолжается.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства.