Эксперты насчитали в автомобиле Сергея Шефира после обстрела 22 сентября 18 пуль. Такую цифру в эфире программы Право на власть озвучил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

– Сергей Шефир и его водитель вчера родились во второй раз. По замыслу тех, кто организовывал и выполнял преступление, Сергей Шефир и все, кто с ним находился в машине, должны были погибнуть, – заявил советник министра МВД.

Однако, по словам Антона Геращенко, не всегда киллерам и организаторам преступления удается воплотить замысел.

Советник министра констатирует: организаторы и киллер выбрали единственное место неподалеку от дома Сергея Шефира, где водителю нужно снизить скорость. Кроме того, рядом был лес, где киллер мог спрятаться.

– Задача киллера была сперва стрелять в водителя на поражение. После этого бы автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево, а дальше киллер смог бы убить всех, кто находился в автомобиле, – объясняет Антон Геращенко.

Именно поэтому первые выстрелы были в лобовую часть машины. Один из выстрелов, говорит советник министра, если бы пришелся на несколько сантиметров выше, попал бы водителю в грудь.

– Две из пуль попали водителю в бедро. У него сейчас растрощена бедренная кость и его ожидают месяцы восстановления. Из-за того, что автомобиль ускорился, остаток пуль киллер выпустил в заднюю часть транспортного средства. Одна из них пробила колесо, – объясняет Антон Геращенко.

Авто помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли 22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовка Обуховского района Киевской области. В транспортное средство попало более 10 пуль.

В результате чрезвычайного происшествия пострадал водитель Сергея Шефира. Его после трех пулевых ранений прооперировали.

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией Покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Фото: Антон Геращенко