Полицейские и бойцы ГСЧС сейчас обследуют более 430 га леса и отрабатывают ближайшие к месту покушения на первого помощника президента Сергея Шефира населенные пункты.

Водолазы также проверяют ближайшие водоемы, то есть оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Следователи опрашивают свидетелей, проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления.

Гильзы, изъятые с места происшествия, направлены на экспертизу.

22 сентября в 10.20 возле села Ходосовки Обуховского района Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Сергея Шефира — его автомобиль обстреляли, ранен водитель.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Офис генпрокурора расследование уголовного производства сегодня передал в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.