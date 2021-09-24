ФБР окажет помощь в расследовании покушения на Шефира

Федеральное бюро расследований США предоставит украинским правоохранителям помощь в расследовании покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

— Помощь от ФБР (будет предоставлена ​​- Ред.), — сообщил Енин.

Подробностей замминистра пока не озвучил.

Ранее Енин сообщил, что МВД получило подтверждение от американских коллег о помощи украинским правоохранителям для обеспечения максимально оперативного раскрытия преступления, однако не уточнил, какой именно орган выразил такую ​​готовность.

— Мы получили подтверждение от наших американских коллег предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления, — заявил Енин.

Накануне первый советник президента Украины Сергей Шефир после обстрела его автомобиля 22 сентября объяснил свое отсутствие в эфире программы Право на власть.

— Вчерашний день внес коррективы в мою жизнь и мой быт. Привыкаю к ​​новой реальности, к охране, графику. Мне необходимо наладить безопасность семьи и быт охраны, которую мне выделили, — написал Сергей Шефир.

По его словам, больше всего он сейчас переживает за состояние здоровья своего водителя.

Источник: Украинские новости