ДТП в Черкасской области – сколько человек пострадало

На Смелянском шоссе под Черкассами с разницей в несколько минут случились два ДТП. В масштабной аварии травмировалось четыре человека, среди которых – 19-летняя беременная.

Сначала две бригады экстренной помощи прибыли на место аварии, где столкнулись два автомобиля.

Пока медики оказывали помощь травмированным, на этом же месте не разминулись еще три автомобиля.

В помощи медиков нуждался еще один пациент, поэтому прибыла дополнительная бригада скорой помощи.

24-летнему мужчине с ушибом шейного отдела позвоночника врачи оказали помощь на месте.

Остальных троих пострадавших госпитализировали в Третью Черкасскую городскую больницу.

Закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга диагностировали у 40-летнего мужчины и 19-летней пациентки на 20-й неделе беременности.

Под Черкассами столкнулись пять автомобилей. Среди пострадавших – беременная / 3 фотографии

У 49-летней женщины – ушиб грудной клетки и колена.