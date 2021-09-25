Проиграла битву: в США от Covid-19 умерла многодетная мать, выступавшая против прививок

В США от осложнений коронавируса умерла 40-летняя Кристен Лоури, которая выступала против прививки от коронавируса.

Американка участвовала в акциях антивакцинаторов.

— Без маски, без вакцинации, с возможностью свободно высказываться, не бояться. Вместе мы победим, — писала она на своей странице в соцсети.

В начале сентября сестра умершей сообщила, что Кристен оказалась в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом, и пневмонией. Девушка призвала молиться за здоровье инфицированной.

— Моей сестре предстоит долгая жизнь. Ты нужна нам здесь, сестренка. Твои дети очень любят тебя и скучают по тебе. Пожалуйста, не сдавайся, — призывала она ранее.

Несколько дней назад родственники Кристен Лоури заявили о смерти женщины.

— Моя прекрасная племянница проиграла битву с Covid-19. Я очень переживаю за ее четверых детей. Мы будем очень скучать. Так много людей нуждаются в Кристен здесь, на Земле, но, наверное, у Бога на нее свои планы. Мы любим тебя, Кристен, и будем любить всегда. Мы скорбим по тебе, — написала тетя умершей.

От двусторонней субтотальной пневмонии в Ивано-Франковской умер новорожденный ребенок, мать которого в последний месяц беременности была заражена коронавирусом. Женщина родила в Коломыйском роддоме 18 сентября в 13.35, в 18.10 того же дня ребенок умер.