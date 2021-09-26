В городе Умань школьница упала из окна восьмого этажа. Правоохранители рассматривают версию доведения до самоубийства.

Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Черкасской области Зоя Вовк. По ее словам, вечером 23 сентября на улице Независимости в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула с восьмого этажа.

Школьница погибла от травм, которые оказались несовместимыми с жизнью. Медицинские работники смогли лишь констатировать смерть ребенка. Правоохранители опросили свидетелей происшествия, изъяли и разблокировали мобильный телефон 11-летней девочки.

По предварительным данным, подозрительных сообщений на устройстве не обнаружили. Однако гаджет направили на экспертизу специалистам и проверку киберполицейским.

Следствие рассматривает несколько возможных версий трагедии. Среди них — возможные конфликты в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей.

Правоохранители внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по статье 120 (Доведение до самоубийства) УК Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Источник: Суспільне Новини