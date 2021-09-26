В Нидерландах задержали украинских морских капитанов по обвинению в контрабанде людей

В Нидерландах 24 сентября пограничная полиция перехватила парусную яхту, на борту которой находились 11 мигрантов из Албании, а также задержала двух украинских капитанов.

Судно задержали возле города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия. Оно направлялось в Великобританию, куда пытаются попасть большинство мигрантов. Украинцев, которые были за штурвалом яхты, задержали по подозрению в контрабанде людей.

— Раньше мы в основном наблюдали так называемых альпинистов на контейнеровозах. Однако теперь мы все чаще видим, что перевозчики выбирают парусные корабли, — сообщили в полиции.

Эта парусная яхта — не единственное судно с мигрантами, что в последнее время задерживают у берегов Нидерландов.

Накануне тело мигранта из Ирака, который пытался попасть в Европейский Союз, обнаружили на границе Польши и Беларуси.

По заявлению Европейской пограничной службы, группу мигрантов из Ирака задержали минувшей ночью в 500 метрах от белорусской границы.